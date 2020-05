In Absprache mit ihren Fraktionsvorsitzenden im Ortsbeirat haben mehrere Ortsvorsteher mittlerweile in ihren Weindörfern anstehende Feste abgesagt. Dazu zählt Mußbach: Das Eselshautfest im Juli ist vom Tisch, die Johannis-Kerwe Ende August hält Ortsvorsteher Dirk Herber zum jetzigen Zeitpunkt für nahezu ausgeschlossen. Bereits abgesagt ist auch die Bauern- und Winzerkerwe Lachen-Speyerdorf im August, wie Ortsvorsteher Claus Schick informiert.

Abgesagt ist zudem die Weinkerwe in Duttweiler Ende Juni. Geplant, aber noch nicht vollzogen, ist das laut Ortsvorsteher Kay Lützel auch für das Weinfest Anfang August. Königsbach hat Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp zufolge seine Kerwe im Juni gestrichen, Jubiläumsfeiern inklusive. Das Weinfest auf der Straße in Haardt Ende Mai fällt ebenso aus, für die Quetschekuchekerwe Ende August wartet Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck noch auf ein Signal der Stadtverwaltung.

Das gilt auch für ihre Amtskolleginnen in Hambach (Jakobuskerwe im Juli), Geinsheim (Kerwe im August) und Gimmeldingen (Kerwe im August). Über die Weinkerwe in Diedesfeld soll der Ortsbeirat laut Ortsvorsteher Volker Lechner in der nächsten Sitzung entscheiden. Beraten wird überall noch darüber, ob die amtierenden Weinhoheiten dann ein Jahr länger bleiben. Die Nachfolgerinnen werden traditionell bei den Weinfesten/-kerwen gekrönt.

Neue Verordnung verbietet weiter

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte am Donnerstag die 5. Corona-Bekämpfungsverordnung erlassen. Darin steht in Paragraf 3: „Die Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art ist untersagt.“ Wie lange das gelten wird, ist offen. Großveranstaltungen sind bundesweit bereits bis mindestens Ende August untersagt. Wann eine Großveranstaltung als groß gilt, ist für viele Veranstalter aber eine ungeklärte Frage. Nach dem 31. August würden der Dürkheimer Wurstmarkt und das Deutsche Weinlesefest in Neustadt anstehen. Dass sie nicht wie gewohnt stattfinden werden, gilt als sicher.