Im Kreis Bad Dürkheim sind seit Dienstag 45 neue Corona-Fälle bekannt geworden, in Neustadt 16. Zwei Senioren aus dem Landkreis sind nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesfälle im Kreis auf 57. In Neustadt sind bislang elf Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen seit der jüngsten Meldung am Montag 87 Neuinfektionen hinzu. Ein Mensch starb an den Folgen einer Corona-Infektion. Auch in mehreren Betreuungseinrichtungen in Kreis und Stadt wurden laut der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße positive Fälle gemeldet, ebenso im Vinzentius-Krankenhaus in Landau. Dort haben sich drei Patienten mit dem Virus infiziert.