Am Dienstag sind bei der Neustadter Kriminalpolizei „zahlreiche Strafanzeigen“ wegen Anrufen von Betrügern eingegangen. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Anrufer als Polizisten oder als Mitarbeiter von Staatsanwaltschaft sowie Europol aus. Bei der Polizei haben sich deshalb Bürger aus dem gesamten Neustadter Stadtgebiet gemeldet. „Ein Ende ist nicht in Sicht“, so die Kripo zur Menge an Strafanzeigen. Die Anrufer hätten immer über Einbrüche oder Überfälle in der Nachbarschaft berichtet und sich dann nach Bargeld und Wertsachen in den Wohnungen der Angerufenen erkundigt. Die Polizei lobt die Bürger: Bisher sei es zu keinem Schaden gekommen, da alle Neustadter die Telefonate umgehend beendet hätten und dann die Polizei informierten. Die Polizei appelliert an die Bürger: „Lassen Sie sich bitte nicht aufs Kreuz legen!“