Viele Besucher, viel Spaß und keine Verletzte – der FC Wacker zeigte sich am Montag rundum zufrieden mit Knutfest und Weihnachtsbaumwerfen. Rund 1000 Besucher, schätzt Vereinspressesprecherin Silke Blum, seien nach Weidenthal gekommen. Der Sieger bei den Männern, Jürgen Weis aus Ürzig, sei ein Überraschungssieger gewesen. Er sei auf der Durchreise gewesen, habe kurz gehalten – und „goldverdächtige“ Würfe hingelegt. „Wir haben ihn gleich gebeten, bis zur Siegerehrung zu bleiben“, so Blum. Bei den Frauen dagegen gab es keine Überraschung. Favoritin Margret Klein-Raber ließ alle anderen Teilnehmerinnen weit hinter sich. Im Anschluss an die Siegerehrung sei noch bis tief in die Nacht hinein die Knutparty gefeiert worden, so Blum.