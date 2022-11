Wer schon einmal von einem längeren Urlaub nach Hause kam, war sicherlich auch über den Berg an Post, Zeitungen und Prospekten erschrocken, der sich rund um den Briefkasten und Eingang türmte. Das ist kein gutes Willkommen. Deswegen sollte man zumindest den Urlaubsservice der RHEINPFALZ für die Zeit der Abwesenheit in Anspruch nehmen. Prospekte und Post – so sie denn überhaupt kommt – werden weiterhin zugestellt. Leider signalisiert man der Gilde der Einbrecher jedoch auch mit dem Papierwust am Briefkasten seine Abwesenheit. Was tun? Nicht jeder hat einen lieben Nachbarn, dem er seinen Schlüssel aushändigen möchte. Der Standardbriefkasten besitzt nun einmal nur Standardgröße. Das bedeutet: man muss von Glück sagen, wenn ein dicker Umschlag durch den Schlitz passt und ein großer Umschlag, in dem schon mal die abonnierte Zeitschrift geliefert wird, überhaupt Raum findet in dem engen Blechbehältnis. Alles keine Lösung. Und schon gar nicht für einen echten Pfälzer, der mit filigran nicht immer gut zurechtkommt. Die Pfälzer Lösung sind ganz anders aus. Ein zünftiges Weinfass muss her, dachte sich ein Mußbacher aus der Freiher-vom-Stein-Straße und rüstete das Fass einfach nach seinen Vorstellungen um. Er versah es mit einem Schlitz und machte es wasserdicht durch ein zusätzliches Dach. Dieser Kasten hat Kapazität für jede Menge Post aller Art. Das ist authentisch. Das hat Stil und Esprit. Mit einem Wort: EinPfalzReich!