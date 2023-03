Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tom Waits! Wer denkt da nicht gleich an eine versoffene, von Alkohol- und Nikotineinfluss bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit strapazierte Männerstimme? Wenn sich drei Sängerinnen und Musikerinnen dieser Ikone einseitig verstandener Männlichkeit annehmen, ist also ein besonderer Abend zu erwarten. Und genau den gab’s am Donnerstag auch beim ersten Konzert des Kulturvereins „Wespennest“ nach viermonatiger Zwangspause.

Auf der Bühne des Roxy-Kinos standen „Vicki Kristina Barcelona“ , wobei keine der drei auftretenden New Yorkerinnen Vicki, Kristina oder Barcelona heißt. Ihren Namen