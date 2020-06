Der Betrieb bei der Volkshochschule läuft langsam wieder an. Eine Übersicht über Kurse, die noch vor der Sommerpause angeboten werden.

Neu im Programm ist: „iPhone- und iPad-Vertiefung: Nutzen und Kommunizieren - wichtige Apps“ am Freitag, 19. Juni, 9 bis 12 Uhr. Ebenfalls erstmals im Angebot ist „Herausforderungen des Alltags: Grenzen erkennen, setzen und überschreiten“ am 19. Juni von 19 bis 21.15 Uhr. Oft seien es Frauen gewohnt, ihre Grenzen zu überschreiten zu lassen, heißt es in der Beschreibung. Der Kurs wolle Abhilfe schaffen.

Eine „Einführung in die digitale Bildbearbeitung mit GIMP“ gibt es am Samstag, 20. Juni, 10 bis 17 Uhr. Bei GIMP handelt es sich um ein pixelbasiertes Grafikprogramm. EDV- und Windows-Grundkenntnisse seien erforderlich.

Landschaften fotografieren

Am Sonntag, 21. Juni, und Dienstag, 23. Juni, jeweils von 10 bis 14.30 Uhr, steht der „Workshop Landschaftsfotografie“ auf dem Programm. Der Ausflugsort werde rechtzeitig bekannt gegeben.

„Goldrausch im Cyberspace - wie Bitcoins aus dem Nichts erschaffen werden“ lautet der Titel eines Vortrags am Donnerstag, 25. Juni, 18.30 Uhr.

Mit zehn Fingern schreiben

Welches Passwort habe ich vergeben? KeePass ist eine App, mit der man sich nur ein Master-Passwort merken muss. Wie das funktioniert, erklärt der Kurs am Freitag, 26. Juni, 16 bis 19 Uhr. Ein „Excel Spezial für Fortgeschrittene: Formeln und Funktionen, Kalkulieren und Analysieren“ wird am Samstag, 27. Juni, 9 bis 16 Uhr, angeboten. Wie man Fotos macht, lernen die Teilnehmenden bei „Fotografie mit dem Smartphone oder Tablet“ am Dienstag, 30. Juni, von 18 bis 21 Uhr. „Tastenschreiben am PC“ können Teilnehmer ab Mittwoch, 1. Juli, an fünf Terminen von 18.30 bis 20 Uhr üben. Im Mittelpunkt steht das 10-Fingerschreiben.

Am Mittwoch, 1. Juli, 19 Uhr, steht der Vortrag „Ethische Fragen im Zweiten Weltkrieg“ auf dem Programm. Thematisiert werden unter anderem die Atombombenabwürfe.

Anmeldungen

Unter 06321/855-1564 oder www.vhs-nw.de