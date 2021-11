Die Verwaltung der Volkshochschule Neustadt zieht am Donnerstag, 25. November, aus der Hindenburgstraße 9a/Hohenzollernstraße 16 in die Konrad-Adenauer-Straße 24. Deshalb ist die Verwaltung am Donnerstag und Freitag für Bürger nicht erreichbar. In dringenden Fällen gilt die Nummer 06321 855-1561.