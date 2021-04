Die VHS bietet am Dienstag, 27. April, ab 19.30 Uhr einen Kurs an, der sich mit dem Leben nach Corona beschäftigt: Dabei wird nach Antworten auf Fragen wie „Führen wir einfach das Leben von März 2020 weiter?“, „Bleiben wir dauerhaft auf körperlich und sozial auf Abstand?“, „Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisierung auf unser Leben aus?“ oder „übernimmt die Sorge vor (anderen) Viruserkrankungen die Macht?“ gesucht. Die Teilnehmer philosophieren dabei und suchen nach Orientierung in turbulenten Zeiten. Referent ist Christian Winklmeier. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06321/855-1564 oder unter www.vhs-nw.de.