Wegen der aktuellen Corona-Fallzahlentwicklung findet die Jubiläumsveranstaltung zum 75. Geburtstag der Volkshochschule nicht in Präsenz, sondern online statt. Für kommenden Freitag, 3. September, lädt die Volkshochschule (VHS) ab 17.45 Uhr zu einem kleinen Rückblick mit Musik ein. Bei dieser Veranstaltung werden auch die Einreichungen zum Fotowettbewerb vorgestellt und die Gewinner gekürt. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich im Internet unter dem Link us02web.zoom.us/j/82993575962 mit der Identifikationsnummer, der so genannten Meeting-ID, 829 9357 5962 anmelden und mitfeiern.