Die Volkshochschule (VHS) Neustadt hat das Programm für das Herbstsemester veröffentlicht. Der Themenschwerpunkt liegt diesmal auf einem nachhaltigen Leben.

Im September startet die Volkshochschule ins Herbstsemester. Mehr als 300 Kurse stehen auf dem Programm. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Semesterschwerpunkt „Nachhaltig leben“. In dem Zusammenhang werden zum Beispiel Kurse wie „Kochen ohne Abfall“ und „Upcycling beim Nähen und Malen“ angeboten, aber auch ein Dokumentarfilm gezeigt und eine Exkursion mit dem Naturschutzbund (Nabu) veranstaltet.

Nachhaltigkeit ist ebenso Thema bei der regionalen Klimawoche, an der sich VHS und die Stadt Neustadt beteiligen. In dieser Woche werden an jedem Abend kostenlose Online-Vorträge gehalten, in denen Bürger konkrete Handlungsempfehlungen zum Klimaschutz im privaten Alltag erhalten.

Kritische Analyse

Zum Semesterstart lädt die VHS zu einem kostenlosen Impulsvortrag mit anschließendem Austausch am Freitag, 8. September, 18 Uhr, in den Räumen der VHS, Hindenburgstraße 14, ein. Diesmal wird Wolfram Husemann, Vorsitzender des Nabu Neustadt, über das Thema „Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energiewende in der politischen Diskussion“ informieren. Er zeigt die Gefahren von Desinformation auf, präsentiert Behauptungen aus Politik und Medien zum Klimaschutz und stellt dem wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse gegenüber.

Neue Kursangebote gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, wie etwa ein Eltern-Baby-Salsakurs, ein Bierseminar, Shakespeare als Graphic Novel und Sprachkurse, die nicht nur im Klassenzimmer stattfinden. Daneben finden sich unter anderem Kurse für Yoga, Kampfkunst, Meditation, Rechenrätsel, Fotografie, Finanzplanung, den Umgang mit Demenz oder aktuelle Fragen der Theologie.

Programm im Überblick

Alle Kursangebote finden Interessierte im neuen Programmheft, das ab Dienstag, 18. Juli im Gebäude der VHS, im Bürgerbüro, in der Stadtbücherei, bei der Tourist-Info, in den Neustadter Buchhandlungen sowie in den Ortsverwaltungen der Ortsteile erhältlich ist. Außerdem ist das Programm online unter www.vhs.neustadt.eu einsehbar.

Fragen zum Kursangebot beantworten Ilirjana Haas und Laura Palmowski unter Telefon 06321 8551561 oder per E-Mail an ilirjana.haas@neustadt.eu beziehungsweise laura.palmowski@neustadt.eu.