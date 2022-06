Vom bundesweiten 15. Digitaltag des Deutschen Volkshochschulverbands in Leipzig überträgt die Neustadter Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Neustadt vier Veranstaltungen live übers Internet. Die Programmverantwortlichen gehen der Frage nach, ob die Digitalisierung für einen Wertewandel sorgt. Sie diskutieren mit der Publizistin Marina Weisband und der Journalistin und Moderatorin Ronja von Rönne über „Ethik in der digitalisierten Gesellschaft“.

Das Forum ist am Montag, 20. Juni, 14.30 Uhr bis 16 Uhr, im Livestream zu sehen (www.volkshochschultag.de/livestream). Die vier Termine: Dienstag, 21. Juni, 18.30 bis 21 Uhr, „Analog vernetzen#digital verbinden“; Mittwoch, 22. Juni, 10 bis 11.30 Uhr, „Vorstellung des ESF-Projekts, Fragen & Antworten“; Freitag, 24. Juni, 13 bis 14 Uhr, „Digital vernetzen, aber wie?“; von 14 bis 15.30 Uhr lautet das Thema: „LinkedIn einrichten und sich vernetzen.“ Infos und Anmeldung unter E-Mail weg@neustadt.eu.