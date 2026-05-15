Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht hat am 9. Mai ihre Jahresübung des Waldbrandzuges durchgeführt. Wie die Feuerwehr mitteilte, fand die Übung diesmal im Ausrückebereich Nord-West mit den Ortswehren Weidenthal und Neidenfels statt. Übungsort war ein Waldgebiet oberhalb des Otto-Riethmüller-Hauses bei Weidenthal.

Erstmals beteiligte sich auch die Feuerwehr Frankenstein an der Übung. Hintergrund ist die seit mehreren Jahren bestehende Zusammenarbeit über die Grenzen der Verbandsgemeinden und Landkreise hinweg.

Im angenommenen Szenario mussten die Einsatzkräfte eine rund 2000 Quadratmeter große Fläche sowie zwei kleinere sogenannte Spotfeuer löschen. Dabei handelt es sich um kleinere Nebenbrände, die durch Funkenflug entstehen können und sich abseits des eigentlichen Brandherdes entzünden.

Insgesamt waren 55 Feuerwehrleute beteiligt. Während der Übung wurden rund 10.000 Liter Wasser eingesetzt.

Die Einsatzkräfte arbeiteten dabei in verschiedenen Bereichen des Waldbrandkonzepts der Verbandsgemeinde. Nach Angaben der Übungsleitung verlief die Übung erfolgreich. Das Konzept sowie die Ausbildung der Einsatzkräfte hätten sich erneut bewährt und sollen im Ernstfall ein schnelles und sicheres Vorgehen ermöglichen.

Die Feuerwehr dankte allen Beteiligten, der Ortsgemeinde Weidenthal sowie der zuständigen Revierförsterin für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Übung.