Bezirksliga-Absteiger VfB Haßloch siegt erneut und belegt Tabellenplatz zwei in der A-Klasse. Im Heimspiel gegen den VfL Neustadt trifft das Team vom Eichelgarten fünfmal. Zunächst aber scheinen die Gastgeber auf der Verliererstraße zu sein.

Der VfB Haßloch hat am inzwischen laufenden Andechser Bierfest allen Grund zum Feiern: Die Mannschaft von VfB-Trainer Dennis Kindler schlug am Mittwochabend vor 140 Zuschauern in einer vorgezogenen Begegnung des achten Spieltages der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt den VfL Neustadt mit 5:0 und blieb dadurch auch im fünften Heimspiel dieser Saison siegreich.

„Dass wir zu Hause alle 15 möglichen Punkte geholt haben und in vier von fünf Heimspielen kein Gegentor hinnehmen mussten und dabei ein Torverhältnis von 17:2 erzielt haben, macht mich unheimlich stolz. Es ist unglaublich, welche Einstellung und Mentalität meine Mannschaft an den Tag legt“, sagte Kindler nach dem Abpfiff. Es sah zunächst allerdings lange danach aus, als sollte der VfB das Spiel sogar verlieren.

VfL trifft Pfosten und Latte

„Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir uns nach der ersten Hälfte in Rückstand befunden hätten. Neustadt war von Beginn an viel aggressiver und hatte bei Pfosten- und Lattentreffern Pech“, gab der Haßlocher Coach zu. In der 22. Minute bekam der VfB allerdings einen Foulelfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Konstantinos Saitis zur glücklichen 1:0-Halbzeitführung.

Der VfL schwächte sich kurz vor der Pause selbst, als Eren Duman nach einem Ellenbogenschlag gegen Haßlochs Spielführer Fabian Weber vom Schiedsrichter des FC Croatia Ludwigshafen, Franjo Baran, die Rote Karte gezeigt bekam (44.).

Zwei Rossdeutscher-Tore

Weitere Rückschläge für die Gäste gab es gleich in den ersten zwei Minute der zweiten Hälfte. Mohammed Abdul-Fattah traf unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zum 2:0 (46.), und Nicolas Rossdeutscher erhöhte den Vorsprung des VfB nur eine Minute danach auf 3:0. „Danach fanden wir immer besser ins Spiel und haben super den Ball laufen lassen“, kommentierte Kindler die Anfangsphase des zweiten Spielabschnitts. Rossdeutscher erzielte danach mit seinem zweiten Treffer das 4:0 (59.). Nachdem die Haßlocher eine in der 71. Minute gegen Abdul-Fattah ausgesprochene Zeitstrafe unbeschadet überstanden hatte, stellte Marvin Brandenburger den 5:0-Endstand her (85.). „Jetzt genießen wir erst einmal, dass wir mindestens bis Sonntag den zweiten Tabellenplatz belegen“, sagte Kindler stolz.

VfL-Trainer Lukas Neu hat sich zu dem Spiel nicht geäußert.

Die TSG Deidesheim unterlag gleichzeitig in einem Nachholspiel der Bezirksliga Vorderpfalz dem Spitzenreiter FC Speyer 09 durch Tore von Valentino Zuch (6.), Niklas Helfenstein (22.), Salvatore Saito (51.) und Louis Hartmann (81.) vor 125 Zuschauern mit 0:4. Beim Stand von 0:2 verschoss der Speyerer Jawad Zein in der 50. Minute einen Foulelfmeter (50.).

Termine

Bezirksliga: VTG Queichhambach - TuS Niederkirchen (Freitag, 19.30 Uhr), ASV Fußgönheim - SV Geinsheim (Samstag, 14.30 Uhr), TuS Schaidt - TSG Deidesheim, 1. FC 08 Haßloch - BSC Oppau (beide Sonntag, 15 Uhr), TSG Deidesheim - SV RW Seebach, 25. September, 19.30 Uhr);

A-Klasse: TuS Maikammer - FSV Schifferstadt II (Freitag, 19.30 Uhr),

Frauen-Verbandsliga: 1. FFC Niederkirchen - FFV Fortuna Göcklingen (Sonntag, 14 Uhr).