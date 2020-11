Vor kurzem wurde in einer Fernsehsendung eine alte Bäuerin aus dem schwäbischen Oberland befragt. Sie konnte wegen Corona nicht auf die Taufe ihres Urenkels. Natürlich tat ihr dies leid. Aber dann meinte sie: Sie glaube, dass die jüngeren Generationen nicht mehr verzichten können, weil sie es nicht gewohnt seien und dass sie deshalb die Corona-Einschränkungen so schwer „aushalten“ können.

Unterschied zwischen Verzicht und Mangel

Verzicht – ein aus der Mode gekommenes Wort. Haben wir in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt auf etwas Lebenswichtiges verzichten müssen? War und ist nicht alles in Hülle und Fülle da, die Regale der Geschäfte prall gefüllt? Und das noch in allen Ausfertigungen, Qualitäten und Farben? Konnten wir nicht alles tun, was wir wollten? Überall hinfahren, und wenn es Nordkorea war, Grönland, Timbuktu oder die Mongolei? Das gilt für ganz viele Menschen. Zwar gibt es auch Leute, die den Zehn-Euro-Schein dreimal umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben. Die sich nicht alles leisten können. Aber echte Armut ist sehr selten geworden.

Verzicht heißt freiwillige Nicht-Inanspruchnahme von etwas, was mir zusteht. Das ist etwas anderes als Mangel. Letzteres wird mir aufgezwungen, Verzicht übe ich aus freiem Willen, aus Einsicht. Es meint: Ich könnte etwas tun oder haben, aber ich nehme es nicht, weil mir ein höheres Gut wichtiger ist. Das könnte der Umweltschutz sein angesichts des Klimawandels. Oder ich verzichte auf Angenehmes und gebe das gesparte Geld den Armen. Aber dazu braucht es die Einsicht in höhere Güter. Nicht alles, was ich vor mir sehe und das ich haben kann ist gleich ein höheres Gut. Dabei geht es um größere Lebenszusammenhänge.

Konsum, Feierstress und Geselligkeit

Nun sollen die Menschen verzichten auf Wirtschaftsbesuche, Reisen, Feiern, Fastnacht et cetera. Wer nie auf den Gedanken kam, dass Verzicht im Grunde etwas Gutes ist, etwas, das am Ende allen von Vorteil ist, der tut sich natürlich jetzt schwer mit den Einschränkungen. Aber das höhere Gut ist im Corona-Fall die Gesundheit meines Nächsten. Das muss es mir wert sein, Verzicht zu üben.

Bald beginnt die Adventszeit. Sie war Jahrtausende lang eine Zeit der Buße und des Verzichtes zur Vorbereitung auf Weihnachten. Seit einigen Jahrzehnten ist sie zur Feierzeit geworden mit vollem Konsum, Feierstress und Geselligkeit. So schwer die Zeit jetzt auch manchem fallen mag: Dieses Jahr haben wir die echte Chance auf eine richtige Adventszeit. Eine Zeit der Ruhe und des Nachdenkens, des Verzichtes, um meines Nächsten willen. Eine Zeit, die mir allein gehört. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete und fruchtbringende Adventszeit.

