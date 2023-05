Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der eine oder andere Hambacher mag sich am Mittwoch verwundert am Kopf gekratzt haben, weil sich Weihnachtsbäume an der Ecke Römerweg und der Straße Am Häuselberg getürmt haben. Das war so nicht geplant, aber auch schnell behoben.

Das Knutfest fällt aus, die Feuerwehren holen sie nicht ab, an der Haustür werden sie auch nicht eingesammelt: die ausgedienten Weihnachtsbäume. Dank Corona. Also hat der Eigenbetrieb