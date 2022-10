Auf welche Gedanken man bei der Sperrmüllabfuhr kommen kann.

Ab und an gewähren Menschen Einblicke in ihr Leben. Das sind oft ganz private Momente, die man miteinander teilen kann – oder manchmal auch dazu gezwungen wird. Immer dann, wenn Sperrmüll auf der Straße auf seinen Abtransport wartet, verwischen kurzzeitig die Grenzen zwischen innen und außen. Man sieht Möbel aus längst vergangenen Epochen und versucht verzweifelt, sie in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu bringen.

Waren es noch die schrillen Siebziger oder die Wohlstandsjahre der Achtziger, in denen diese gemusterten Möbelbezüge guten Gewissens ans Volk verkauft wurden? Wer war zu dieser Zeit Bundeskanzler? Und welche Musik dudelte aus jenem Musikschrank? Oft haben die Schätzchen ein langes Leben hinter sich, und ihre Besitzer haben sich nur ungern und im Todesfall auch nicht freiwillig von den lebenslangen Begleitern getrennt.

Hoffentlich nicht entsorgt

Andere stellen ihren Elektroschrott vor die Tür. In Hambach wurde eine Waschmaschine zur Abholung direkt vor einer historischen Kelter platziert. Wahrscheinlich wegen Platzmangels. Doch die Gefahr besteht, dass bei allerlei Gerümpel, das es aufzuladen gilt, die Entsorger vor der Kelter nicht halt machen. Zumal diese in Kombination mit der Waschmaschine wie eine antiquierte Schleuder aus Omas Keller anmutet. Wir hoffen, dass es nicht zu verwirrenden Verwechslungen kam ...