Warum es neue Markierungen in der Adolf-Kolping-Straße gibt und Anwohner sie nicht verstehen.

Da sage noch mal einer, die Stadtverwaltung Neustadt sei nicht für Überraschungen gut. Uns ist nicht bekannt, ob die Anwohner der Adolf-Kolping-Straße eine solche Einschätzung generell teilen. Klar ist aber: Vor ein paar Tagen sind sie mächtig überrascht worden. Und zwar so sehr, dass sich Helmut Tarau gleich in der Lokalredaktion meldete: „Können Sie uns helfen?“

Weiße Farbe ist in diesem Fall der Stein des Anstoßes. Um sein Anliegen zu veranschaulichen, hat Tarau einige Fotos vom Bereich in der Adolf-Kolping-Straße geschickt – gut zu erkennen: der Kreisel als Anknüpfungspunkt zur Speyerdorfer Straße. Tarau schreibt ganz trocken: „Seit einigen Tagen befindet sich bei uns in der Adolf-Kolping Straße in Höhe der Hausnummer 147 diese Fahrbahnmarkierung. Wir als Anwohner können leider nichts damit anfangen.“

Auf den ersten Blick können wir den verwirrten Anwohnern nur zustimmen. Wir sehen eine durchgezogene Linie, die normalerweise verdeutlicht: Hier darf man weder überholen noch abbiegen. Es gibt aber direkt daneben zwei gestrichelte Linien. Puh, das sieht nach Fortgeschrittenenkurs für alle Fans der Straßenverkehrsordnung aus. Zumal die Markierungen schön kräftig beginnen, nach ein paar Metern aber schon wieder aufhören. Sachen gibt’s.

Linie leicht verlängert

Aber zum Glück weiß die Stadtverwaltung Bescheid und kann auf Nachfrage Licht ins Dunkel bringen. Eine Sprecherin der Behörde erklärt, dass die Markierungen aufgefrischt worden seien. Dabei habe man die vorhandene, durchgezogene Mittellinie leicht verlängert. Das ist also Teil eins der Erklärung. Aber die durchgezogene Linie wäre für die Anwohner ganz schön lästig – weil sie ja dann nicht mehr einfach so nach links abbiegen dürften. Der Kreisel zum Wenden ist zwar nicht weit, aber wer mag schon täglich einen Umweg in Kauf nehmen ...

Das sieht auch die Stadt so, daher hat sie die aufgefrischten Markierungen gleich ergänzt: „Damit die Anwohner legal in ihre Einfahrten oder Garagen fahren dürfen, wurden zusätzlich die gestrichelten Linien neben der durchgezogenen Line aufgebracht“, erläutert die Sprecherin. Wie gesagt, das ist Straßenverkehrsordnung für Fortgeschrittene. Und es gibt noch ein Sahnehäubchen, denn „die Verlängerung der Mittellinie bedeutet zugleich, dass in dieser Höhe am Straßenrand nicht mehr geparkt werden darf“, so die Stadt. Grund dafür ist übrigens, dass die Mindestdurchfahrtsbreite von 3,05 Meter unterschritten wird. Alles verstanden? Überraschend viele Regeln für so ein bisschen Farbe.