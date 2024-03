Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie die Landesgartenschau 2027 nachhaltig und gleichzeitig wirtschaftlich sein kann, das hat am Donnerstag ein Experte interssierten Bürgern vorgestellt. Dabei dient ein von ihm geplantes Gebäude in den Niederlanden als Vorbild. Er will er das Projekt durch neue Denkweisen zu einem Vozeigeprojekt in der Region machen.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung am Donnerstag im Roxy-Kino in Neustadt war es der Umweltdezernentin Waltraud Blarr ein Anliegen die Bedeutung des Konzepts für die Landesgartenschau zu betonen: „Das