Die Stadtverwaltung reagiert auf die sinkenden Corona-Infektionszahlen und führt wieder mehr Möglichkeiten für persönliche Kontakte der Bürger mit der Behörde ein. Eine Übersicht, wo künftig welche Spielregeln gelten.

Fachbereich Familie, Jugend und Soziales: Er ist künftig für die Bürger montags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Es sei mit Wartezeiten zu rechnen, da alle Personen einzeln über die Pforte eingelassen werden, so die Verwaltung. Der Wartebereich bleibe aufgrund der räumlichen Enge weiterhin gesperrt.

Kulturabteilung: Der Kartenvorverkauf startet am 1. September. Vom 1. Juli bis 31. August ist die Abteilung wie folgt geöffnet: dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Wertstoffhof: Das bisher an Montagen geltende Terminsystem wird ab kommender Woche abgeschafft. Dies bedeutet, dass Bürger an Montagen wieder anliefern können, ohne vorher einen Termin zu vereinbaren. Allerdings sei mit entsprechenden Wartezeiten zu rechnen. Von Dienstag bis Samstag halte man jedoch am Terminsystem fest, betont die Verwaltung. Grünschnitt könne zu den üblichen Öffnungszeiten und ohne Termin abgegeben werden.

Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN): Die ESN-Verwaltung ist zu den normalen Öffnungszeiten erreichbar. Das Gebäude bleibt geschlossen, Besucher müssen klingeln. Es wird empfohlen, Termine zu vereinbaren. Für Gespräche mit Bürgern steht ein separates Zimmer zur Verfügung.

Stadtbücherei: Hier gelten ab kommender Woche und damit zum Start des Lesesommers diese Öffnungszeiten: montags geschlossen, dienstags und freitags von 10 bis 16 Uhr, mittwochs und donnerstags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Diese Woche gelten noch die reduzierten Öffnungszeiten: mittwochs von 13 bis 19 Uhr sowie donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr.

Stadtmuseum in der Villa Böhm: Es ist wieder samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Stadtwerke: Das Kundencenter ist in Betrieb.

Tourist-Info am Hetzelplatz: Montags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Stadtkasse und Steuerabteilung in der Hindenburgstraße 14: Ab kommender Woche wieder geöffnet: dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr (donnerstags bis 18 Uhr).

Bauberatungszentrum: Es wird künftig ein Mischangebot aus freien Sprechzeiten und festen Terminen geben. Der große Vorteil der Termine sei, so die Verwaltung, dass sich die Sachbearbeiter entsprechend vorbereiten können. Telefonisch erreichbar ist das Zentrum montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Zu diesen Zeiten können auch Unterlagen abgegeben werden. Für die Freitage können zwischen 8 und 12 Uhr Termine für die Einsicht von Akten vereinbart oder Unterlagen abgegeben werden. Zu diesen Zeiten wird die Bauberatung für Besucher öffnen: Montag von 8.30 bis 10 Uhr ohne Termin und von 10 bis 12 Uhr mit Termin; Dienstag und Mittwoch von 8.30 bis 12 Uhr mit Termin. Am Donnerstag gibt es von 14 bis 18 Uhr eine freie Sprechstunde.

Info

Alle Kontaktdaten und Informationen gibt es unter www.neustadt.eu/Covid/Erreichbarkeit der Verwaltung.