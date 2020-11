In Rheinland-Pfalz sollen nach aktuellem Stand bis Ende des Jahres 36 Impfzentren entstehen: Ziel ist es laut der Landesregierung in Mainz, ein Impfzentrum in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt zu etablieren. Wo eines in Neustadt realisiert werden könnte, will der Verwaltungsstab der Stadt am Donnerstag erstmals besprechen. Das teilt die Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Derzeit arbeiten Bund und Länder an einer gemeinsamen Strategie, um schnellstmöglich Impfungen anbieten zu können. Die Kosten sollen jeweils zur Hälfte von Bund und Land übernommen werden. „Nähere Informationen bezüglich der Strategie liegen uns nicht vor“, heißt es von Seiten der Stadt.