Wie sicher sind die Straßenbeleuchtungsmasten in Neustadt? Diese Frage will die Tiefbauabteilung in den kommenden Wochen klären lassen. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag. Seit 2014 werden alle Masten in Neustadt und den Ortsteilen unter die Lupe genommen. Für die Untersuchung hat die Stadtverwaltung eine Firma beauftragt. Diese wird für jeden Mast ein Prüfbericht erstellen, aus dem eventuelle Schäden hervorgehen – unter anderem wird festgehalten, wenn sich Rost an einem Mast festgesetzt hat. Die Prüfer schauen sich aber auch die Situation unterhalb der Erdoberfläche an und kontrollieren, ob die Standsicherheit beeinträchtigt ist.

Bisher 2000 Masten überprüft

Laut Stadtverwaltung werden die Prüfungen an den Straßenbeleuchtungsmasten seit 2014 jährlich vorgenommen. Dabei seien bislang über 2000 Masten untersucht worden. Den Zuschlag für die Prüfung hat eine Fachfirma aus Erkelenz (Nordrhein-Westfalen) zum Preis von rund 9000 Euro erhalten.

In diesem Jahr stehen diese Straßen auf dem Programm für die Prüfung: Am alten Sportplatz, Am Hitzpfad, Am Kolbenstein, Am Oberdörferweg, Am Stecken, Blöckenpfad, Blumenstraße, Blütenstraße, Burgunderstraße, Carl-Friedrich-Gies-Straße, Deidesheimer Straße, Dinkelackerring, Dr.-Julius-Leber-Straße, Duttweilerer Straße, Erika-Köth-Straße, Franz-Kugler-Straße, Fritz-Voigt-Straße, Fürstenweg, Fußweg Remigius- und Dr.-Nieder-Straße, Gäustraße, Grimmstraße, Heidweg, Hermann-Wehrle-Straße, Im Biengarten, Im Flurgraben, Im Ringel/Müllerpfad, Im Schlossgarten, Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Landauer Straße, Lauterbachstraße, Mühlweg, Ölbergstraße, Oswald-Wiersich-Straße, Uhlandstraße sowie Winzerstraße.