Ich begegne immer wieder einer Grundschwere und Angst, die sich in unserer Gesellschaft breit machen will. Die großen Fragen um das Klima, den Krieg, die Energieversorgung, die Spannungen werden in den Diskussionen und der medialen Präsenz als sehr bedrohlich wahrgenommen. In der Angst reagieren viele Menschen nicht mehr frei oder logisch. Ja, es kommt zu Übersprungsreaktionen. Da verbreiten Menschen die völlig grundlose Vermutung, dass wir einen extrem harten Winter bekommen. So ein unbegründbares Gemurmel treibt zu Hamsterkäufen von Holz und Heizgeräten. Eine andere Kurzmeldung war, dass es vielleicht zu Engpässen beim AddBlue für Dieselmotoren käme – und gleich wurde AddBlue gehamstert und war kaum noch in den Tankstellen zu bekommen. Angst macht unfrei und beeinflussbar für Scharlatane und Influencer! Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich eine Mitgefühls-Meditation aus Tibet bekommen habe. Als ich sie in den Gottesdiensten und in Briefen verteilt habe, bekam ich ganz viel positive dankbare Reaktionen: „Das tut so gut!“, wurde immer wieder gesagt. Deswegen möchte ich das auch hier weitergeben, damit die Seele leichter wird.

Tibetische Mitgefühls-Meditation (die Hände überkreuzen und dabei auf das Herz legen und still im Inneren nachsagen):

möge ich glücklich und zufrieden sein

möge ich gesund und heil sein

möge ich sicher und geborgen sein

möge ich mit Leichtigkeit und Freude leben

(Dasselbe dann in DU-Form für einen Menschen, den du sehr magst; dann für einen Menschen, den du gar nicht magst).

Der Autor

Pfarrer Benno Riether (62), Kooperator in der Pfarrei Theresia von Ávila in Neustadt