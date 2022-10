Nur Skepsis hilft nicht weiter. Weshalb man sich dabei selbst überprüfen sollte.

Ich könnte es nicht glauben, wenn ich es nicht persönlich erlebt hätte: Es gab Zeiten, da waren Haus- und Hoftür meiner Großeltern nicht abgeschlossen. Jede(r) konnte rein und raus, wann er/ sie wollte. Und das war nicht nur bei ihnen so, sondern bei vielen im Ort. Wie viel Vertrauen konnte man damals noch in Menschen setzen, dass man da so „leichtsinnig“ sein konnte …?

Mir fiel das wieder ein, als ich am 31. August einen RHEINPFALZ-Artikel las mit der Überschrift „Studie: Junge Menschen haben wenig Vertrauen“. Der Artikel berichtete von der „Vertrauensstudie 2022“ der Universität Bielefeld. Zwei Drittel der Jugendlichen vertrauen anderen Menschen nicht, ein Viertel der Zwölf- bis 16-Jährigen verfüge nur über wenig Selbstvertrauen, drei Viertel von ihnen haben kein Vertrauen in die Medien, nur die Hälfte vertraue noch der Bundesregierung, war da zu lesen. Fazit des Studienleiters: „Das Vertrauen nimmt tendenziell ab.“

Übergang zur Tagesordnung

Über diese Studie wurde auch im Radio kurz berichtet. Und dann ging man zur Tagesordnung über. Wir haben offenbar dringendere Probleme zu lösen. Ohne Zweifel haben wir wichtige Fragen zu lösen beziehungsweise bei ihrer Lösung mitzuwirken. Und dennoch stelle ich mir die Frage: Wie kommt es, dass Vertrauen, das für unser Miteinander so wichtig ist, tendenziell abnimmt? Was ist da alles im Spiel? Leben wir wirklich in einer Welt, in der kaum noch eine/r dem/der anderen trauen kann? Wie wirkt sich das politisch aus? Und in unseren Beziehungen in Familie, Freundeskreis, unter Kollegen? Und vor allem: Welche Wege gibt es, das Vertrauen untereinander zu fördern?

Klar, Politiker können sich fragen: Wie verbessern wir unseren Umgangsstil? Müssen wir gleich alles schlecht reden, was die andere Seite sagt, oder sollten wir nicht differenzieren? Medien können sich fragen: Inwieweit kommt auch das Positive, das Menschen bei uns tun, in unserer Berichterstattung vor? Und bei uns in unseren täglichen Gesprächen? Schließlich: Wie steht es in mir selbst? Mit meinem Vertrauen zu anderen Menschen? Was raubt mir solches Vertrauen bei aller „berechtigten, gesunden Skepsis“?

Ansporn aus der Bibel

Ich staune immer wieder, welch heilende Kraft Jesus dem Vertrauen zuschreibt. „Dein Glaube, das heißt dein Vertrauen, hat dir geholfen, hat dich gerettet.“ Diesen Satz hören wir öfter bei ihm nach einer Krankenheilung. Und viele Geschichten Jesu beginnen damit, dass Gott uns etwas anvertraut, also Vertrauen in uns setzt. Für mich immer wieder Ansporn, mit Vertrauen zu antworten. Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, Voraussetzungen zu schaffen, dass Vertrauen tendenziell zunimmt.

Der Autor

Peter Nirmaier, katholischer Pfarrer in Maikammer