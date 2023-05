Der Gemeinderat hatte sechs Themen abzuarbeiten. Gerade einmal eines hat er direkt entschieden. Das ist blamabel.

Zu sechs Themen sollten die Mitglieder des Gemeinderats Entscheidungen treffen: Das ist nicht viel. Drei Entscheidungen wurden verschoben, eine wurde nur halb getroffen, eine weitere erst nach Diskussionen darüber, dass das Thema vertagt werden soll. Nur bei der Zustimmung zur Anschaffung eines Fahrzeugs für die Feuerwehr kam niemand auf die Idee, die Entscheidung herauszuzögern. Das ist blamabel für die Ratsmitglieder. Dass die Vorlagen der Gemeindeverwaltung nicht immer optimal sind, ist seit vielen Jahren so. Doch die Ratsmitglieder bekommen die Unterlagen einige Zeit vor der Sitzung und haben die Möglichkeit, diese zu lesen und im Vorfeld nachzufragen.

Absolut nicht nachzuvollziehen ist es, die Entscheidung aufzuschieben, einen Sicherheitsdienst für die Asylbewerberunterkunft anzustellen. Dass dort nicht Harmonie herrscht, ist bekannt. Ebenso bekannt sollte jedem Ratsmitglied sein, dass der Rat nicht an einer Ausschreibung beteiligt werden muss. Und was an den Vergabekriterien „70 Prozent Preis und 30 Prozent Referenzen“ nicht zu verstehen ist, bleibt das Geheimnis einiger Ratsmitglieder.