Zeugen zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Neustadter Arndtstraße sucht die Polizei. Ihrem Bericht zufolge hatte am Freitag gegen 20.37 Uhr eine unbekannte Person bei der Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung geklingelt. Die Frau öffnete sowohl die Hauseingangstür als auch die Wohnungstür. Da jedoch niemand zu sehen war, schloss sie ihre Wohnungstür wieder. Kurz darauf hörte sie aber an ihrer Wohnungstür Geräusche, die laut Polizei auf einen versuchten Einbruch hindeuteten. Deshalb informierte sie einen Bekannten, der aber zu spät die Polizei alarmiert habe. Am Ort konnten die Beamten nur noch sogenannte Hebelmarken feststellen. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.