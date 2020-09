Richtig reagiert hat laut Polizei ein 77-Jähriger Neustadter, der am Montag von einem unbekannten Täter mit unterdrückter Telefonnummer angerufen wurde: Am anderen Ende der Leitung gab sich der Unbekannte als Enkel aus und fordert 4000 Euro Bargeld, um eine Strafe eines Verkehrsunfalls bezahlen zu können. Dem Angerufenen fiel freilich auf, dass sein Enkel noch gar kein eigenes Auto besitzt. Folglich ahnte er den Betrugsversuch und beendete umgehend das Gespräch. Ein Schaden entstand dem Rentner nicht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere die älteren Menschen auch mit Hilfe der Angehörigen hinsichtlich der Enkeltrick-Betrugsmasche aufgeklärt werden sollten.