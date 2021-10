Die Polizei sucht nach einem Mann in einer weißen Jacke, der in der Nacht zum Sonntag in Hambach versuchte, Wertgegenstände aus Autos zu stehlen. Gegen 2.30 Uhr hatte ein aufmerksamer Bürger der Polizei gemeldet, dass sich ein Mann an in der Weinstraße abgestellten Autos zu schaffen machte. Als er von dem Zeugen angesprochen wurde, reagierte der Täter aggressiv und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Diedesfeld. Die Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Zwei verschlossene Autos waren geöffnet und nach Wertgegenständen durchwühlt worden. Beute machte der Mann allerdings nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.