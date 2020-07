Aufgrund von Umbauarbeiten an der Hauptversorgungsleitung des Wärmenetzes Nord am Bayernplatz in Neustadt wird es am Donnerstag von voraussichtlich 6 bis 17 Uhr eine Unterbrechung bei der Fernwärmeversorgung der angeschlossenen Haushalte geben. Dabei ist auch die Versorgung mit Warmwasser betroffen. Das teilen die Stadtwerke mit. Mit Einschränkungen rechnen müssen Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße, Am Knappengraben, Bayernplatz, Böhlstraße, Harthäuserweg, Kantstraße, Landwehrstraße, Martin-Luther-Straße, Rilkestraße und Robert-Stolz-Straße. Die Arbeiten sind Teil der derzeit laufenden Sanierung des Heizwerks Nord am Bayernplatz. Die Erdgaskessel und die Blockheizkraftwerke werden modernisiert. Die aktuell anstehenden Arbeiten an der Hauptleitung sind nach Angaben des Unternehmens aufgrund des Alters der einzelnen Anlagenkomponenten von rund 40 Jahren nötig und werden auf mehrere Tage verteilt, um die Versorgungsunterbrechung so kurz wie möglich zu halten.