Die Versehrtensportgruppe Hambach wurde aufgelöst und fusioniert nun mit dem Kneippverein Neustadt. Nicht alle Angebote der Gruppe fielen den Umständen zum Opfer – sie stehen nun auch den Kneippianern offen.

Bei der Mitgliederversammlung der Versehrtensportgruppe Hambach (VSG) stimmten die 33 Mitglieder einstimmig dem Übergang des Vereins in den Kneippverein Neustadt zu. Mit dem Wegfall der Wassergymnastik fehlte der VSG ein wichtiges Standbein, erinnerte VSG-Vorsitzender Ernst Ohmer. Hinzugekommen sei das lahmgelegte Vereinsleben durch Corona. Auch die Überalterung der Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von „70 plus“ sei ein weiterer Grund für eine Auflösung.

Vereinsvermögen wird aufgeteilt

Die „Auflösung“ indes ist eine Fusion: Die bisherigen VSG-Mitglieder werden vom Kneipp-Verein übernommen. Auch die Angebote der VSG wie Kegeln, Volleyball und „KAHA“ werden beibehalten und stehen künftig auch den Mitgliedern des Kneipp-Vereins offen. Die bisherigen VSG-Mitglieder zahlen die ursprünglichen Beiträge der VSG, während die Mitgliedsbeiträge des Kneipp-Vereins anders gestaffelt sind. Daher sollte eine Spende aus dem Vereinsvermögen der VSG in Höhe von 14.000 Euro an den Kneipp-Verein erfolgen, um die Differenz der Beiträge langfristig auszugleichen. Auch diesem Vorschlag stimmten die Mitglieder zu.

Das restliche Vereinsvermögen geht laut Satzung an den Behindertensportverband Rheinland-Pfalz. Für 2021 werden wegen des fehlenden Sportangebots 2020 zudem keine Beiträge erhoben. Horst Dittmann, seit 40 Jahren Vorsitzender des Kneipp-Vereins, und Wilfried Annweiler stellten den Verein vor. Dittmann kündigte an, bei der Hauptversammlung am 20. August nicht mehr für den Vorstand zu kandidieren und lud die bisherigen Mitglieder der VSG zur Mitarbeit und zur Versammlung ein.