Um den Verkehr an den Ortseinfahrten in Geinsheim und Duttweiler abzubremsen, sind dort am Dienstag jeweils zwei Verschwenkungsinseln installiert worden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben sie in der Duttweiler Straße in Geinsheim und in der Dudostraße in Duttweiler aufgestellt. Die Verschwenkungsinseln bestehen nach Angaben der Stadtverwaltung aus massivem Kunststoff, sind witterungsbeständig und widerstandsfähig. Dadurch, dass diese auf die Straße aufgelegt und gegen seitliches Verschieben miteinander verankert wurden, würden sie die Fahrbahnoberfläche nicht beschädigen und bei Bedarf abmontiert werden.