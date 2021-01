Über Nacht hat sich die Mittelhaardt in eine schneebedeckte Winterlandschaft verwandelt. Nachdem andernorts, beispielsweise im knapp 20 Kilometer entfernten Landau, bereits in der vergangenen Woche zur Schippe gegriffen und Bürgersteige sowie Straßen geräumt werden mussten, fielen am Sonntag auch in Neustadt und Umgebung die Flocken vom Himmel. Erfreulicherweise gab es keine witterungsbedingten Verkehrsunfälle, wie die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Auf der Kalmit blieb ein Verkehrschaos wie zuletzt aus. Die Maikammerer Ordnungsbehörde sperrte am Sonntagvormittag dennoch bereits frühzeitig die Stichstraße zum Kalmitparkplatz ab. Polizeistreifen fuhren mehrmals zum Kalmitgipfel, verzeichneten aber trotz regen Ausflugverkehrs keine besonderen Vorkommnisse.