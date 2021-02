Seit rund einer Woche gilt in Rheinland-Pfalz eine erweiterte Maskenpflicht. So müssen etwa in Geschäften und im Öffentlichen Personennahverkehr Schutzmasken der Kategorie FFP2, KN95 oder N95, also medizinische Masken getragen werden. Das gilt auch bei Terminen in der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim, etwa in der Zulassungsstelle oder den Wertstoffhöfen. Darauf weist die Verwaltung hin. Da die Anliegen ohne Zeitverlust bearbeitet werden sollen, könnten keine Masken von der Kreisverwaltung bereitgestellt werden.

Derweil meldet die Behörde 33 Corona-Neuinfektionen für den Landkreis und 14 für die Stadt Neustadt seit vergangenem Freitag. Vier Senioren sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, drei aus dem Landkreis und eine Person aus Neustadt. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden seit Freitag 41 neue Corona-Fälle gezählt. Darüber hinaus sind seither vier infizierte Seniorinnen gestorben.