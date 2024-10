„Wer hat denn hier Federn lassen müssen?“, ruft Nessy laut, als wir auf einem Feldweg der Meckenheimer Gemarkung jede Menge Federn auf einem Haufen finden. Opa Nörgel kennt die Antwort.

„Das dürfte aufgrund der grauen, weißen und schwarzen Federn wohl eine Taube gewesen sein“, erklärt er. „Und wer hat die erbeutet und gefressen?“, will Nessy weiter wissen. „Nun, der Sprinz war’s wohl nicht“, sagt Opa und schmunzelt. „Prinz? Welcher Prinz denn?“, fragt Nessy neugierig. „Oh, kein Prinz, sondern ein Sprinz. Das ist die Bezeichnung für einen männlichen Sperber. Er ist eine Nummer kleiner als ein weiblicher Sperber. Er kann nur Vögel bis zu einer Größe von Amseln schlagen. Das größere Weibchen fängt auch Ringeltauben, die ja unsere größten Wildtauben sind“, erklärt uns Opa.

„Könnte es nicht auch eine Katze oder der Fuchs gewesen sein?“, fragt Nessy als nächstes. „Eher nicht“, meint Opa, „dann wären die Federn überall in der Landschaft verstreut und nicht feinsäuberlich auf einem Fleck so wie hier. Ob Meise, Spatz oder Taube: Greifvögel rupfen ihre gefiederte Beute. Die Federn liegen danach alle auf einem Platz. Ich nehme mal an, es war das Weibchen eines Sperbers. Im Herbst kommen beide Geschlechter gerne aus dem Wald in die Rheinebene, um in der kalten Jahreszeit hier auf Jagd zu gehen – auch in Gärten, wo sie an Vogelfutterhäuschen reiche Beute machen können.“ „Und du meinst damit sicher nicht die Sonnenblumenkerne und Erdnüsse, die die Menschen für die Vögel bereitstellen“, ruft Nessy übermütig.