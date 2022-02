In der Winzinger Straße ist es am Mittwoch gegen 16.45 Uhr zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte. Das Gebäude sei geräumt und die Stadtwerke seien hinzugezogen worden. Grund für die Verpuffung sei „aller Wahrscheinlichkeit“ nach ein technischer Defekt an einer Gastherme, die nun stillgelegt wurde. Die Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnung. Der Einsatz sei um 17.40 Uhr beendet gewesen. Vor Ort waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei.