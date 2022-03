(aktualisiert: 17.50 Uhr) Im Keller einer unbewohnten Doppelhaushälfte in der Meckenheimer Freiheitsstraße hat sich am Dienstagmittag eine Verpuffung ereignet. Nach Angaben der Kriminalpolizei Neustadt war die Feuerwehr gegen 13.15 Uhr alarmiert worden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der anderen Haushälfte waren zum Unglückszeitpunkt nicht daheim. Die Verpuffung sorgte für Risse in den Wänden und einen etwa 20 Zentimeter großen Dachversatz des kompletten Hauses. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 300.000 Euro. Ein Statiker stellte fest, dass das Haus betreten werden kann. Ein Gutachter und das Fachkommissariat der Kripo untersuchen die Ursache.