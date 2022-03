Im Keller einer unbewohnten Doppelhaushälfte in der Meckenheimer Freiheitsstraße hat sich am Dienstagmittag eine Verpuffung ereignet. Nach Angaben der Kriminalpolizei Neustadt waren Feuerwehr und Polizei gegen 13.15 Uhr alarmiert worden. Verletzt wurde niemand. Auch die andere Doppelhaushälfte wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Zum Unglückszeitpunkt waren deren Bewohner nicht zu Hause. Zur Höhe des Sachschadens und zur Ursache der Verpuffung konnte die Kripo noch keine Angaben machen. Ein Gutachter hat die Untersuchungen aufgenommen.