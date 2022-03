Die genaue Ursache der Verpuffung, die am Dienstag ein Doppelhaus in Meckenheim schwer beschädigt hat, steht noch nicht fest. In einem Kellerraum der unbewohnten Hälfte des Hauses hatte sich die schlagartig auftretende Druckwelle entwickelt und nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von 300.000 Euro verursacht. Ein Sprecher der Kriminalpolizei Neustadt erklärte am Mittwoch auf Anfrage, dass laut ersten Feststellungen eines Gutachters eine Fremdeinwirkung als Ursache ausgeschlossen werden könne. Allerdings müsse der Sachverständige noch einmal kommen, um herauszufinden, an welchem der verschiedenen im Keller installierten Geräte sich die Verpuffung ereignet hat. Das Haus sei zwar beschädigt, aber bewohnbar.