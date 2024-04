Um „Erinnerungsarbeit und Demokratie“ geht es laut Ankündigung beim Regionalen Vernetzungstreffen der Gedenk- und Erinnerungsinitiativen der Pfalz. Es findet am 13. April von 10 bis 16 Uhr im Neustadter Ratssaal statt und wird auf Initiative von Erinnern & Gedenken in Rheinland-Pfalz – Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten, Erinnerungsorte und -initiativen zur NS-Zeit e.V. in Kooperation mit der Stadt Neustadt veranstaltet. Neben Informationen zur Erinnerungs- und Gedenkarbeit in der Pfalz steht der Austausch der in der Region ansässigen Initiativen im Vordergrund. Darüber hinaus ist ein Vortrag über den „Gestapokeller Neustadt“ als Beispiel für die Planung einer Gedenkstätte vorgesehen. Zudem werden städtische Projekte zur Demokratieförderung vorgestellt. Alle Interessierten sind eingeladen, um Anmeldung per E-Mail an demokratiefoerderung@neustadt.eu wird gebeten.