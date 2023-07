Ein zehnjähriger Junge, der in Esthal am Donnerstagabend seit 20 Uhr vermisst worden war, ist nach einer aufwendigen Suchaktion gegen Mitternacht wohlbehalten gefunden worden. Nach Angaben der Lambrechter Feuerwehr hatte zunächst die Familie, unterstützt von vielen Esthaler Bürgern, erfolglos nach dem Jungen gesucht. Gegen 23 Uhr wurden in Abstimmung mit der Polizei die Feuerwehren Esthal, Frankeneck und Weidenthal sowie die Drohneneinheiten des Landkreises Bad Dürkheim und die Rettungshundestaffeln Elmstein und Weidenthal mit Personenspürhunden alarmiert. Die Feuerwehren konzentrierten ihre Suche nach dem vermissten Kind auf den Nahbereich des Elternhauses, das angrenzende Waldgebiet und besondere Objekten im Ortsgebiet um Esthal. Gegen Mitternacht wurde der Junge, wie die Einsatzleitung vermutet hatte, in der näheren Umgebung des Elternhauses von einem Anwohner wohlauf gefunden und zu seinen Eltern zurückgebracht.