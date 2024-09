Der seit Montag vermisste 64-jährige Mann aus einem Seniorenwohnheim in Lambrecht ist wohl tot. Die Polizei geht „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass es bei einem bei Bullay ( Kreis Cochem-Zell) tödlich verunglückten Mann um den Senior aus Lambrecht handelt. Das hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Der 64-Jährige war zuletzt am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr in Lambrecht gesehen worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinde, so die Polizei in ihrer Vermisstenmeldung. Nach Angaben des Trierer Polizeisprechers wurde ein Mann am Montagabend gegen 21.15 Uhr in Bullay von einem Zug erfasst und getötet, als er in der Nähe des Bahnhofs die Gleise überqueren wollte und dabei stürzte. Die Polizei gehe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei dem Getöteten um den 64-Jährigen aus Lambrecht handelt. So stimme unter anderem dessen Kleidung mit der des vermissten Seniors überein. Die Angehörigen des Mannes seien bereits verständigt worden. Keine Anhaltspunkte gebe es für einen Suizid, so der Sprecher. Vielmehr handle es sich um einen tragischen Unglücksfall. Eine für Donnerstag vorgesehene Obduktion und ein DNA-Test sollen die Identität des Toten zweifelsfrei klären.