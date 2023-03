Eine 21-jährige Frau aus Rheinhessen, die seit dem Mittwoch bei Elmstein vermisst worden war, ist nach einer umfangreichen Suchaktion am frühen Donnerstagmorgen bei Trippstadt gefunden worden. Die Frau hatte einem Bekannten telefonisch mitgeteilt, sie habe sich im Wald verlaufen, war dann aber nicht mehr erreichbar. Eine Handyortung hatte als ihren letzten Standort die Radarstation nahe der B48 oberhalb von Iggelbach ergeben. Dieser Punkt diente als Sammelpunkt für die rund 50 Einsatzkräfte. Neben Polizei und Feuerwehr waren die Rettungshundestaffeln Elmstein und Mittelpfalz im Einsatz, außerdem die Drohneneinheit Süd des Kreises Bad Dürkheim, ein Polizeihubschrauber und eine Spezialeinheit der Polizei aus Mainz, die über eine spezielle Ortungstechnik verfügt. Polizeibeamte fanden die Frau schließlich am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 4.30 Uhr an der L503 bei Trippstadt. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz sagte auf Anfrage, die Frau sei am Fuß verletzt, aber nicht unterkühlt gewesen.