In der kommenden Woche sind der Stadtverwaltung zufolge in der Amalienstraße Vermessungsarbeiten geplant, die an drei Tagen Halteverbote nach sich ziehen. Am Dienstag, 6. Februar, ist der Bereich zwischen Talpost und Gipserstraße betroffen und am Mittwoch, 7. Februar, der Abschnitt Gipser- bis Luisenstraße. Die Halteverbote gelten jeweils von 9 bis 16 Uhr. Am Donnerstag, 8. Februar, kann dann von 9 bis 12 Uhr entlang der Hetzelanlage nicht geparkt werden.