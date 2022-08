Starke Rauchentwicklung am Sonnenweg meldete ein Anrufer am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt. Laut Bericht der Feuerwehr fanden die Einsätzkräfte vor Ort lediglich Arbeiter vor, welche eine Wiese mähten. Dies führte aufgrund der Trockenheit zu einer so starken Staubentwicklung, dass die Staubwolke von der Stadt aus gut sichtbar war. Zur Sicherheit fuhren einige Wehrleute mit den Geländemotorrädern die weitere Umgebung ab, ohne jedoch etwas Auffälliges zu bemerken. Bis zum Ende der Mäharbeiten kurz nach 8 Uhr ließ die Feuerwehr ein Löschfahrzeug vor Ort zurück.

Bereits gegen 2.21 Uhr war in der Nacht auf Donnerstag von einem Anwohner in Mußbach auf der Kuppe des Stabenbergs ein Feuerschein gemeldet worden. Einige Einsatzkräfte, die den Einsatz bei dem großen Waldbrand in Hambach beendet und teilweise ihre Fahrzeuge neu bestückt hatten, rückten unverzüglich wieder aus. Die Wehrleute konnten bei der Anfahrt keine Anzeichen eines Feuers wahrnehmen. Sie richteten am Gerätehaus für einen Teil der Kräfte einen Bereitstellungsraum ein. Von dort aus erkundeten ein Motorradfahrer der Löschgruppe Gimmeldingen und Wehrleute aus Königsbach den Wald auf den Stabenberg. Sie überprüften auch den Aussichtspunkt und die ehemalige Brandstelle vom April, stellten aber weder eine Feuerstelle noch Brandgeruch fest. Nach Rücksprache brachen die Wehrleute den Einsatz nach rund einer Stunde ab. „Vermutlich irritierte eine optische Täuschung den Anrufer“, erklärt die Wehr.