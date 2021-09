Nach Angaben der Polizei versuchen Betrüger, ihre Opfer mit einer neuen Betrugsmasche aufs Kreuz zu legen. Am Samstag hätten sich mehrere Bürger bei der Neustadter Inspektion gemeldet und über Anrufe von Betrügern informiert. In allen Fällen habe sich eine Frau gemeldet, die sich als Mitarbeiterin des Marienkrankenhauses Hetzelstift ausgab. Sie sagte den Angerufenen, dass Verwandte an Covid-19 erkrankt seien und dringend Medikamente bräuchten. Die Frau habe von den Angerufenen Geld gefordert, um die Medikamente besorgen zu können. Die Polizei Neustadt betont, die Bürger sollten bei solchen Anrufen gut aufpassen. Es handele sich um Betrugsversuche. Wichtig sei, dass sich Angerufene nicht unter Druck setzen lassen und keine Kontodaten verraten oder Wertgegenstände herausgeben – und auch nicht auf Zahlungsaufforderungen eingehen. Wichtig sei ferner, solche Gespräche rasch zu beenden und die Polizei zu informieren.