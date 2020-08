Schon seit einigen Jahren machen Patrick Siben, im schwäbischen Exil lebender Pfälzer aus Deidesheim, und seine „Stuttgarter Saloniker“ im Sommer mit ihren „Seenachtskonzerten“ die Pfälzer Weiher unsicher – jetzt veranstalten sie erstmals auch in unserer Region eines ihrer aquatischen Musikevents: am 13. August bei St. Martin. Die RHEINPFALZ verlost dafür 5 x 2 Karten.

Der Sandwiesenweiher im Pfälzerwald ist dabei der Naturschauplatz, den Siben und seine Musiker in eine Konzertarena verwandeln wollen. Das Salonorchester spielt auf einer schwimmenden Bühne im See. Das Publikum lauscht vom Ufer aus - auf Wunsch auch gerne mit selbst mitgebrachtem Picknick. Das Programm ist mit Wassermusiken und Gondelliedern vom Barock bis zur Moderne dem Ambiente angepasst. Es reicht von Waldteuffels Walzer „Sur la plage“ und der Ouvertüre zur Oper „Die Matrosen“ von von Flotow über Händels „Wassermusik“ bis zu „Eine Nacht von Venedig“ von Johann Strauß und Tschaikowskis „Schwanensee“. Wer keine eigene Verpflegung mitbringen will, dem steht in fußläufiger Entfernung die Grillhütte der Familie Fuchs zur Verfügung.

Termin