Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Gartenstraße/Bismarckstraße ist ein Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren der Fahrer eines weißen Citroën C1 und der Fahrer eines Rennrads in den Zusammenstoß verwickelt. Der Rennradfahrer soll sich leicht verletzt haben. Die beiden Unfallteilnehmer hätten sich vor Ort geeinigt, aber keine Personalien ausgetauscht. Nun sind aber noch Fragen rund um den Unfall zu klären. Daher bittet die Polizei den verletzten Radfahrer und mögliche Zeugen, sich bei der Inspektion zu melden: Telefon 06321 8540.