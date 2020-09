Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Von-der-Tann-Straße in Neustadt verletzt. Wie die Polizei berichtet, steht der Unfallhergang nicht ganz fest. Nach derzeitigem Stand war eine 20-jährige Autofahrerin auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Radfahrer, der vor der jungen Frau fuhr, habe nach links in die Von-der-Tann-Straße abbiegen wollen. Die Fahrtrichtung habe er allerdings nicht angezeigt, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 20-Jährigen kam. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei Schürfwunden und Prellungen zu. Nachdem die Unfallbeteiligten ihre Personalien ausgetauscht hatten, fuhren sie weiter. Zu Hause angekommen, entdeckte die 20-Jährige einen Frontalschaden an ihrem Fahrzeug. Daraufhin meldete sie den Unfall der Polizei, die den Schaden auf rund 2000 Euro schätzt und nun um Hinweise von Zeugen sowie die Rückmeldung des Radfahrers bittet. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß und schlank sein. Er habe Pfälzisch gesprochen, kurze braune Haare und einen Bart.