Kurz nach 24 Uhr in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei eine 56-jährige Radfahrerin mit Gesichtsverletzungen in der Neustadter Schlachthofstraße gefunden. Zuvor war sie von einem Zeugen alarmiert worden. Laut Polizei gab die Frau an, von drei dunkel gekleideten Männern mit Kapuzen angesprochen worden zu sein. Diese hätten ihr Rad am Gepäckträger festgehalten. Deswegen sei sie gestürzt, woraufhin die Männer weggelaufen seien. Da ein Atemalkoholtest bei der Radfahrerin 1,56 Promille ergab, wurde laut Polizei eine Blutprobe angeordnet. Sie sucht Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.