Zu zwei Fahrradunfällen ist es in Neustadt am späten Dienstagnachmittag gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 49-jähriger Neustadter mit seinem Fahrrad um 17.24 Uhr die Speyerdorfer Straße in Richtung Louis-Escande-Straße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und geriet in den Gegenverkehr. Der dem Fahrradfahrer entgegenkommende 32-jährige Autofahrer konnte noch stark abbremsen, so dass der 49-Jährige beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nur leicht verletzt wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2100 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich den Angaben zufolge um 17.55 Uhr an der Kreuzung Spitalbachstraße/ Schlachthofstraße. Hier warteten zwei Fahrradfahrerinnen an einer roten Ampel. Als diese grün wurde, fuhren beide los. Dabei rutschte eine der beiden Fahrerinnen von dem Pedal ab und stürzte auf die Fahrradfahrerin neben ihr, die dadurch ebenfalls zu Fall kam und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste.